Telewizja Polska planowała wyemitować program "The Voice of Kids", w którym swoje talenty mogłoby zaprezentować młode pokolenie. Na temat krążyło wiele plotek i pojawiało się wiele spekulacji. W końcu decyzja została podjęta. Zobacz: Powstanie "The Voice" z udziałem dzieci? Producent namawia TVP. Jest decyzja

Okazuje się jednak, że jesienią pojawi się formuła znana widzom do tej pory, czyli "The Voice of Poland". Z fotela jurorskiego zrezygnowała jak na razie Justyna Steczkowska, a na jej miejsce trwają przesłuchania. Pod uwagę brana była między innymi Tatiana Okupnik. Jak donosi "Rewia" artystka wypadła na castingu bardzo dobrze, podobnie jak Ania Rusowicz. Teraz pozostaje tylko kwestia tego, która z nich sprawdzi się lepiej.

Którą wolelibyście oglądać?

