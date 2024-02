W najbliższą sobotę, 24.02 rozpocznie się najnowszy sezon "The Voice Kids 7", w którym swoje umiejętności wokalne będą prezentować dzieci w wieku 8-14 lat. Wydawać by się mogło, że po 6. sezonach trudno będzie wyszukać więcej talentów, a jednak! W siódmym sezonie pojawi się ona - Michell Siwak, która swoim dojrzałym wokalem wbiła w fotele wszystkich jurorów!

"The Voice Kids 7" ruszy już w najbliższą sobotę, w lekko odmienionym składzie jurorskim. Zamiast Dawida Kwiatkowskiego fotel zajmie Natasza Urbańska, a pozostali jurorzy, czyli Tomson i Baron oraz Cleo, nadal będą oceniać młode talenty. Niewątpliwym odkryciem 7. sezonu będzie Michell Siwak, która nie dość, że odwróciła wszystkie fotele, to jeszcze spowodowała, że dwie jurorki zalały się łzami wzruszenia.

Dziewczynka postawiła na utwór Beyoncé "1+1" i gdy tylko zaśpiewała pierwsze dźwięki, oczarowani jurorzy wcisnęli "grzybki", odwracając tym samym swoje fotele. Po zakończonym przez Michell występie jurorzy postanowili podzielić się swoimi odczuciami na temat jej talentu.

Przypomniałaś mi, dlaczego my wszyscy tutaj jesteśmy, właśnie żeby obcować z takimi talentami i pomagać je odkrywać. Jesteś niesamowita, to jest w ogóle poza skalą

Michell, ty po prostu śpiewasz sercem, to jest magia

Michell oraz inne utalentowane dzieci widzowie będą mogli podziwiać już w najbliższą sobotę, 24.02o 20:00 na antenie TVP2. Prowadzącymi programu niezmiennie będą Ida Nowakowska oraz Tomasz Kammel.

Mimo młodego wieku, ma za sobą spore doświadczenie muzyczne. Michell urodziła się i wychowuje w Londynie i już od najmłodszych lat interesowała się muzyką. Zaczęła śpiewać jako 5-latka i jest w dużej mierze samoukiem, co tylko podkreśla jej naturalny talent. W wolnych chwilach Michell oddaje się jeszcze jednemu zainteresowaniu, jakim jest gotowanie. Fascynacja kuchniami świata pozwala jej odkrywać nowe smaki i kultury z całego świata. Jej największym marzeniem jest bycie prawdziwą divą i występowanie na największych muzycznych scenach. I wydaje się to być w zasięgu ręki, szczególnie po tak emocjonującym starcie w The Voice Kids

- zdradza osoba z produkcji.