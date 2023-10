Blanka Stajkow spełnia kolejne muzyczne marzenia i właśnie zaprezentowała swój najnowszy singiel "Boys Like Toys", a na swoim koncie ma występ w finale 67. Konkursu Piosenki Eurowizji w Liverpoolu. Młoda artystka ma kolejne wielkie marzenie do spełnienia? Blanka Stajkow chciałaby zasiąść w fotelu jurorskim "The Voice Kids"?

Blanka Stajkow chciałaby zasiąść w fotelu "The Voice Kids"?

Blanka Stajkow w rozmowie reporterką Party.pl zdradziła, czy fotel jurorski "The Voice Kids" znajduje się na liście jej zawodowych marzeń. Piosenkarska nie ukrywa, że odpowiedź na taką propozycję może być tylko jedna:

- Nie myślałam o tym, ale myślę, że jeśli byłaby taka opcja to oczywiście - powiedziała wprost Blanka i dodała: Na pewno stawiałabym na to, że nie można się poddawać i trzeba robić to, co się kocha.

Koniecznie obejrzyjcie całą rozmowę z Blanką. Wszystkiego dowiecie się z naszego wideo powyżej!

