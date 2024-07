Wszyscy fani "The Voice of Poland" po finale piątej edycji show, oczekiwali, że wiosną zobaczymy kolejną. Niestety, ze względu na krótki czas przygotowań, firma producencka musiała przesunąć jej emisję na jesień. Przypomnijmy: Szok! Szósta edycja "The Voice of Poland" odwołana! Jest decyzja TVP

Idąc za popularnością programów dla dzieci, chociażby "Małych Gigantów", szef firmy Rochstar, Rinke Rooyens, w rozmowie z TOK FM przyznał, od dawna próbuje przekonać Telewizję Polską do zrealizowania polskiej wersji „The Voice Kids”, czyli show dla dzieci:

Ja próbuję przekonać TVP, że na fali sukcesu „Małych Gigantów” ludzie myślą: o, Jasiu też tak ładnie śpiewa, potem widzą na Dwójce: o, „The Voice Kids” będzie, głosujmy tam. Moja propozycja była, żeby ten program emitować od 2 stycznia, jak nie ma nic w ramówce. W tym programie będą dzieci, które naprawdę świetnie śpiewają oraz więcej emocji z backstage'a. Mało będzie „nie”. W bitwach nie będzie dwóch osób tylko trzy, z czego jedna przechodzi, więc nie wiemy, kto naprawdę przegrał z tych dwóch innych. Dziecko samo nie schodzi ze sceny pokonane - przekonuje

Niestety, stacja nie jest zachwycona tym pomysłem:

Wysoka oglądalność nie jest dla nas decydującym argumentem. Formatem „The Voice Kids” nie jesteśmy zainteresowani - mówi portalowi Wirtualnemedia.pl Jacek Rakowiecki, rzecznik prasowy TVP

Szkoda? Kogo wyobrażalibyście sobie w jury takiego programu?

