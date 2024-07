Za nami pierwszy odcinek czwartej edycji “Tańca z gwiazdami”! Emocje były wielkie, wszystkie gwiazdy zaprezentowały się znakomicie, ale jedna z par musiała pożegnać się z programem. Po zsumowaniu głosów widzów oraz jurorów, Krzysztof Ibisz ogłosił, że z programu odpada Sławek Uniatowski, który tańczył z Magdą Soszyńską-Michno. Co poszło nie tak?

Sławek zatańczył jeden z najtrudniejszych tańców - foxtrota. Jurorzy nie byli zachwyceni jego występem, dostał tylko 27 punktów i znalazł się na ostatnim miejscu w zestawieniu razem z Magdą Lamparską.

"Pięknie śpiewasz, ale na przyszłość musisz więcej popracować. Jednak to co nie zatańczyłeś to dowyglądałeś", stwierdziła Iwona Pavlović