Kto odpadł z "Tańca z Gwiazdami"? Relacja na żywo

14. edycja "Tańca z Gwiazdami" przyciągnęła przed telewizory wiernych fanów show. W jury zasiadają nowe twarze: Ewa Kasprzyk, Rafał Maserak i Tomasz Jan Wygoda. Nie mogłoby zabraknąć również Iwony Pavlović, która związana jest od początku z programem „Dancing with the Stars. Taniec z Gwiazdami”.

Kto pożegnał się z show w drugim odcinku? Już wszystko wiadomo!

Uczestnicy "Tańca z Gwiazdami" mają za sobą swoje "pięć minut" na parkiecie. Atmosfera była gorąca i nie brakowało w eterze pytania, "kto odpadnie z Tańca z Gwiazdami". Po tanecznych zmaganiach widzowie dowiedzieli się, kto odpadł z "Tańca z Gwiazdami" w drugim odcinku uwielbianego show. Przypomnijmy, że w pierwszym odcinku żadna z par nie pożegnała się show. Jak było teraz? Zobaczcie sami!

Jako pierwsza para na parkiecie zaprezentowali się Aleks Mackiewicz i Izabela Skierska. Zatańczyli jive'a.

Rafał Maserak: 8

Ewa Kasprzyk: 10

Tomasz Wygoda: 8

Iwona Pavlović: 8

Razem: 34 punkty

Jako kolejna para na parkiecie pojawili się Julia Kuczyńska - Maffashion oraz Michał Danilczuk. Zatańczyli walca wiedeńskiego.

Tak weszłam w temat (...) nieczęsto to się zdarza

Miałam wrażenie, że bardziej odgrywasz ten erotyzm i to pożądanie

Mieliście ciężko, bo wolna muzyka nie pomaga w walcu wiedeńskim. Ale mnie to ujęło

Rafał Maserak: 9

Ewa Kasprzyk: 10

Tomasz Wygoda: 9

Iwona Pavlović: 9

Razem: 37 punktów

Jako trzecia para na parkiecie pojawili się Dagmara Kaźmierska i Marcin Hakiel. Zaprezentowali cha-chę.

Jeżeli ktoś umie tak trzymać uśmiech i tak trzymać publiczność na emocjach, to naprawdę jesteś mistrzynią

Ty na pewno uczysz nas jedno: nie chodzi o to, by wygrywać, ale grać. I uczysz nas takiego podejścia (...) włożyłaś w to tyle energii

- dodał Tomasz Wygoda.