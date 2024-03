Dzisiejszy odcinek "Tańca z gwiazdami" był nieco inny niż zwykle, ponieważ z programem musiały pożegnać się aż dwie pary. Uczestnicy show już dobrze wiedzą, że zrobienie dobrego wrażenia na jury to nie lada wyzwanie. Która para skradła serca widzów swoim tańcem, a z kim musieliśmy się już pożegnać? Jedno jest pewne, tego chyba nikt się nie spodziewał!

To był już czwarty odcinek najnowszej edycji "Tańca z gwiazdami", która co tydzień przyciąga przed telewizory wiernych fanów programu. Na parkiecie tanecznego show swoimi umiejętnościami po raz kolejny pochwalili się m.in. Dagmara Kaźmierska, Roksana Węgiel, Anita Sokołowska czy Filip Chajzer. Przypominamy, że w zeszłym tygodniu gwiazdą odcinka była Roksana Węgiel, która zdobyła "cztery dziesiątki". Czy w tym odcinku również udało jej się powtórzyć ten sukces? Koniecznie sprawdźcie!

Zobacz także: Kto odpadł w 3. odcinku "Tańca z Gwiazdami"? Z programem pożegnała się kolejna para. Relacja na żywo

Jako pierwsi na parkiecie swoje umiejętności zaprezentowali Aleks Mackiewicz i Izabela Skierska, którzy zatańczyli cha-chę.

Wow! Jak się tak zaczyna ten odcinek to ja nie wiem, co będzie na samym końcu

Wow! Jak się tak zaczyna ten odcinek to ja nie wiem, co będzie na samym końcu

Ja powiem tyle: jak ta cha-cha, jak ona wybuchnęła, jak ta wiosna. Ja czułam, jak te pęki z ziemi wyrywają, przebijają tę ziemię, jak to wszystko rozkwita i jakie to było zmysłowe

Ja powiem tyle: jak ta cha-cha, jak ona wybuchnęła, jak ta wiosna. Ja czułam, jak te pęki z ziemi wyrywają, przebijają tę ziemię, jak to wszystko rozkwita i jakie to było zmysłowe

Rafał Maserak: 9

Ewa Kasprzyk: 9

Tomasz Wygoda: 9

Iwona Pavlović: 8

Zobacz także

Razem: 35 punktów.

Jako kolejni na parkiecie pojawili się Maffashion i Michał Danilczuk, którzy zatańczyli quickstepa. Jak im poszło?

Jest leciutko, jesteś taka jak piórko, ale mam ochotę powiedzieć ''oh my god'' to był twój najsłabszy taniec

Jest leciutko, jesteś taka jak piórko, ale mam ochotę powiedzieć ''oh my god'' to był twój najsłabszy taniec

Rafał Maserak: 6

Ewa Kasprzyk: 8

Tomasz Wygoda: 7

Iwona Pavlović: 6

Razem: 27 punktów.

Następnie na parkiecie zobaczyliśmy gorące tango Beaty Olgi Kowalskiej i Mieszka Masłowskiego. Czy ich taniec urzekł jury?

Wszystko, co nie było tangiem, było lepsze niż to, co było tangiem. Po pierwsze twoja sylwetka, ponownie ramiona, nieodpowiedni pion, nogi bardzo szeroko ustawiane...

Wszystko, co nie było tangiem, było lepsze niż to, co było tangiem. Po pierwsze twoja sylwetka, ponownie ramiona, nieodpowiedni pion, nogi bardzo szeroko ustawiane...

Rafał Maserak: 5

Ewa Kasprzyk: 7

Tomasz Wygoda: 5

Iwona Pavlović: 5

Razem: 22 punktów.

Kolejną parą na parkiecie był Maciej Musiał i Daria Syta, którzy zaprezentowali walca angielskiego.

Jak to dobrze, że ja się nie znam na technice, bo wtedy odebralibyście mi to, co się przeżywa patrząc na was i to, co powiedziałeś, że ''piękno jest w sztuce''. Wy stworzyliście prawdziwą sztukę tym tańcem

— dodała Ewa Kasprzyk.