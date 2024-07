Ewelina Lisowska gwiazdorzy?

Ewelina Lisowska i Ewa Farna to przyjaciółki. Bardzo często śpiewają na tych samych imprezach. Zobacz: Margaret, Farna i Lisowska na konferencji LatoZet. Która wyglądała najlepiej? Goszczą się też u siebie nawzajem w mieszkaniach. A jak trzeba to Ewa Farna gości Ewelinę u siebie w Warszawie. I tak właśnie było wczoraj po konferencji ramówkowej Telewizji Polsat, gdzie Ewelina bierze udział w czwartej edycji show "Taniec z Gwiazdami". Wokalistka pojechała prosto do Ewy Farnej.

Ewa stwierdziła, że musi wziąć w obronę koleżankę i napisać kilka słów odnośnie publikacji w gazecie "Fakt" na temat "gwiazdorzenia" Eweliny i jej trudnego charakteru. Co napisała gazeta?

Ewelina nie tańczy tak dobrze, jak się wszyscy spodziewali. Treningi idą raczej opornie, a frustracje wyładowuje na wszystkich wokół (...) Nikt się nie spodziewał, że tak młoda osoba będzie aż tak zadzierać nosa i gwiazdorzyć. Zachowuje się jak wielka diwa, ale imponujących wyników póki co nie widać – czytamy w "Fakcie".

Ewa Farna odpowiedziała z przymrużeniem oka:

Kochani... Ewelina juz wrocila z konferencji prasowej. A ja jak grzeczna, czekam u niej w domu, zmyta, bez makijazu, z zielona herbata. Musze sprostowac, ze nie jest rozgwiazdorzona... Tylko sobie zazyczyla mnie u siebie w domu, gotowa pizame, czerwony dywan az do pokoju i truskawki z szampanem w kuchni. Poza tym spoko - napisała na Facebooku Farna (pisownia oryg.).

Sama Ewelina Lisowska na konferencji Polsatu żartobliwie odpowiadała na zarzuty. Co mówiła?

Przecież wiadomo, że bez czerwonego dywanu na salę gimnastyczną do tańca z gwiazdami" nie wchodzę!

Kochani... Ewelina juz wrocila z konferencji prasowej. A ja jak grzeczna, czekam u niej w domu, zmyta, bez makijazu, z...

