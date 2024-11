Karolina Gilon niebawem powita na świecie swoje pierwsze dziecko. W piątek gościła w "Halo tu Polsat", gdzie opowiedziała o swoim samopoczuciu w ciąży. W pewnym momencie niechcący ujawniła, kto dołączy do rodziny! Chłopczyk czy dziewczynka? Przyznała, że od początku przeczuwała płeć.

Kilka miesięcy temu dowiedzieliśmy się, że Karolina Gilon spodziewa się swojego pierwszego dziecka. Celebrytka stara się raczej chronić w tym czasie swoją prywatność i choć nie ukrywa całkowicie ciąży, skrupulatnie selekcjonuje wszystko, czym dzieli się na forum. Mimo to zdecydowała się odwiedzić w piątek "Halo tu Polsat", gdzie podczas rozmowy z Krzysztofem Ibiszem, który dopiero co znów został tatą, i Pauliną Sykut-Jeżyną, opowiedziała o swoim samopoczuciu. Wspomniała też o ruchach dziecka w brzuchu.

W pewnym momencie doszło do sytuacji, której Karolina Gilon zupełnie nie planowała. Jak się okazało, nie zamierzała jeszcze zdradzać płci dziecka, ale niechcący się wygadała. Dowiedzieliśmy się dzięki temu, że zostanie mamą chłopca! Przyznała, że od zawsze marzyła o synku, a gdy dowiedziała się o ciąży przeczuwała, że jej marzenie teraz się spełni.