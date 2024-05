Uczucie między Karoliną Gilon i jej ukochanym kwitnie, co para udowadnia niemal na każdym kroku. Ostatnio prowadząca "Love Island" coraz częściej serwuje fanom filmy na Instagramie z udziałem ukochanego. Co para zaprezentowała tym razem i dlaczego ten pomysł nie do końca zachwycił wszystkich internautów?

Nagranie Karoliny Gilon z ukochanym podzieliło fanów

Choć Karolina Gilon już wcześniej była bardzo aktywna w mediach społecznościowych, od czasu potwierdzenia związku z Mateuszem Świerczyńskim z 7. edycji "Love Island", prezenterka wyraźnie ma jeszcze więcej pomysłów na nowe nagrania! Nic dziwnego: w końcu jej fani wprost uwielbiają oglądać parę razem.

Teraz Karolina i Mateusz nagrali kolejny film, na którym prezentują wspólne gotowanie. Tym razem postanowili przyrządzić naleśniki:

Kuchnia bawi i uczy. Każdy umie zrobić naleśniki, ale każdy ma te swoje ulubione, a oto nasze... kocham te naleśniki! - napisała zachwycona Gilon.

Niestety, nie wszyscy internauci docenili wysiłki Karoliny i Mateusza - pod filmem prowadzącej "Love Island" pojawiło się sporo nieprzychylnych komentarzy:

Uwielbiałem was osobno ale razem nie da się was oglądać

Ktoś Wam za to płaci?

Jakie to sztuczne

Ciary żenady

Instagram @karolinagilonofficial

Na zarzut dotyczący tego, że fani nie mają ochoty oglądać już filmów pary, Gilon i jej ukochany zdecydowali się odpowiedzieć!

A to nie trzeba ;) na luzie ;) rozumiemy - przyznała Karolina.

Dokładnie! Wystarczy jedno kliknięcie i już Nas nie musisz oglądać - dodał Mateusz.

Co ciekawe, nagranie dotyczące gotowania nie jest pierwszym filmem prezenterki, który mocno podzielił internautów. Ostatnio Karolina Gilon opublikowała film o kłótniach w związku, który również spotkał się z krytyką i wywołał niemałe poruszenie w sieci.

A Wy, lubicie oglądać podobne nagrania? A może zakochani powinni dać fanom odetchnąć?

