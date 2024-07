Reklama

Natalia Lesz jest jedną z najlepiej ubranych gwiazd w polskim show-biznesie. Świadomość modowych trendów prezentuje nie tylko podczas wielkich gal, premier i imprez. To również ikona stylu na co dzień. Przekonaliśmy się o tym, patrząc na stylizację Natalii podczas koncertu "Pamiętajmy o Osieckiej". Gwiazda wyglądała rewelacyjnie!

Postanowiliśmy więc rozłożyć stylizację Lesz na części pierwsze. Zacznijmy od dołu: wysokie kozaki z czerwoną podeszwą model „Chunky Heel” od Christiana Louboutina - koszt: ok. 4,5 tysiąca złotych. Marszczone legginsy marki Sassy & Bride kosztują ok. 950 złotych, a bluzka Raquel Allegry, ok. 750 zł. Ubrania tej projektantki uwielbia m.in. Halle Berry i biźniaczki Olsen.

Artystka tego wieczora miała na sobie również szałową marynarkę w militarnym stylu marki Free People za ok. 450 złotych oraz czerwoną torebkę Celine za ok. 2700 złotych.

Kochamy ten look!