Katarzyna Cichopek wciąż walczy o swoją pozycję w show-biznesie. Autorka dwóch poradników dla kobiet stara się zachęcić swoje czytelniczki do zdrowego stylu życia, jaki sama ponoć prowadzi. Cichopek, doświadczona mama 2-letniego synka Adasia, postanowiła również pochwalić się, jak radzi sobie z odżywianiem swojej pociechy…

Katarzyna Cichopek w rozmowie z „Faktem” zdradziła, że chłopiec odżywia się zdrowo, tak jak jego słynna mama. Okazuje się, że jego ulubionym daniem jest sushi!

- Staram się, by dieta mojego dziecka była różnorodna. Adaś je dużo ryb. I podobnie jak ja lubi sushi. Oczywiście nie je dań z surową rybą. W restauracjach można zamawiać specjalnie dla dzieci mniejsze kawałeczki z pieczoną rybą- wyznała dumna mama.

Celebrytka przyznała również, że mały Adaś jeszcze nigdy nie jadł słodyczy.

- …w przedszkolu czasem się dziwi, jak dzieci dostają lizaki, bo on nie wie, co to jest- dodaje Cichopek.

Wygląda więc na to, że synek artystki woli zajadać się sushi niż słodyczami…



