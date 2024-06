Po wybuchu afery związanej z ujawnieniem mrocznych szczegółów z kryminalnej przeszłości Dagmary Kaźmierskiej, wiele osób się od niej odwróciło. Niewątpliwie odbiło się to także na jej synu, który przez cały czas starał się okazywać jej ogromne wsparcie. Teraz do sieci trafiła zaskakująca informacja o tym, że Conan pozbywa się prezentu od matki!

Syn Dagmary Kaźmierskiej sprzedaje prezent od matki

Jeszcze kilka tygodni temu aferą wokół Dagmary Kaźmierskiej żyła cała Polska. Choć emocje już zdaje się opadły, (ex) celebrytce nie udało się póki co wrócić na salony i na razie nic nie wskazuje na to, by miało się to zmienić. Ujawnienie mrocznych i skandalicznych szczegółów z jej kryminalnej przeszłości, gdy parała się sutenerstwem, odbiło się ogromnym echem.

Mimo iż wiele osób czy stacji telewizyjnych się od niej odwróciło, niektórzy próbowali okazać jej wsparcie. Przez cały czas stał za nią syn Conan, z którym zresztą ta ma bardzo silną więź. Dagmara niejednokrotnie ze łzami w oczach opowiadała, że pierworodny jest jej oczkiem w głowie i najważniejszym mężczyzną. Zawsze starają się wspierać się nawzajem i tym razem nie było inaczej. Tymczasem do sieci trafiło zaskakujące ogłoszenie.

Jak się bowiem okazało, Conan postanowił pozbyć się luksusowego mercedesa, który dostał od swojej mamy z okazji ukończenia szkoły średniej i zdania matury. Auto zostało wystawione na sprzedaż za "jedyne" 119 tys. zł! Z ogłoszenia możemy dowiedzieć się, że mercedes został sprowadzony z Kanady i posiada wiele udogodnień, jak chociażby podgrzewane fotele czy czujnik deszczu.

Dlaczego Conan postanowił sprzedać tak luksusowy podarunek i to od ukochanej mamy? Tego nie wiadomo, ale zdaje się, że wbrew założeniom internautów, powodem wcale nie jest konflikt. Sama Dagmara bowiem udostępniła ogłoszenie na swoim profilu, pisząc: "Zapraszam".

Co ciekawe, nie tak dawno Kaźmierska sprezentowała jedynakowi kolejne auto, tym razem czarnego mercedesa. Widać, ta uwielbia go rozpieszczać.

Conan Kaźmierski sprzedaje prezent od mamy Instagram@queen_of_life_77

