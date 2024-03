Fani Dagmary Kaźmierskiej wstrzymali oddech pod koniec drugiego odcinka "Tańca z Gwiazdami", gdyż mało brakowało a odpadłaby z show. Zupełnie odwrotny odbiór jej występu jest w sieci. Pod samym wideo na Instagramie "Królowa życia" i Marcin Hakiel zdobyli już ponad 50 tysięcy polubień a internauci nie szczędzą komplementów pod ich tanecznymi popisami.

Internauci zachwyceni występem Dagmary Kaźmierskiej w "Tańcu z Gwiazdami"

Dagmara Kaźmierska popłakała się w "Tańcu z Gwiazdami", gdy opowiadała, że jej udział w show to spełnienie marzenia i obietnicy, którą dała swojej babci. W drugim odcinku wcieliła się w rolę Barbie a z jej twarzy nie schodził uśmiech. Mimo problemów z nogami, które ma po dramatycznym wypadku samochodowym, stara się dawać z siebie wszystko na parkiecie. Chociaż "Królowa życia" nie zdobywa najwyższych not u jury to wygląda na to, że podbiła serca internautów. Fani Kaźmierskiej nie zgadzają się z wynikiem głosowania, a komentarze, które pojawiają się pod nagraniami z jej występu mówią same za siebie.

Jestem pod wielkim wrażeniem. Pani Dagmarko zatańczyła Pani wspaniale. Wygląda Pani tak pięknie jak laleczka. Widać duże postępy i Widać że Pani dużo ćwiczy. Gratuluję całym sercem i głosuje na Panią. Moja piękna barbie. Brawo

Fot. Piotr Molecki/East News

Internauci są pełni podziwu dla Dagmary Kaźmierskiej. Trzymają kciuki za jej przygodę w "Tańcu z Gwiazdami":

Kpina te 3 punkty od Pavlović

Z taką kontuzją jaką boryka się Dagusia , taniec który dziś pokazała jestem w ogromnym szoku, przepięknie

Jak na osobę w wieku Dagmary na dodatek po takim wypadku, jestem pod oooogromnym wrażeniem! Do tego dystans, uśmiech... Takie szczęście, że może w ogóle w takim programie uczestniczyć i utarła nosa Iwonce

Dobrze, że mogą głosować widzowie. Bo gdyby zależało to tylko od jury to Dagmara opuściłaby program jako pierwsza. Kobieta bardzo dobrze tańczy pomimo swoich schorzeń. Nie rozumiem skąd takie niskie noty dla niej. Pamiętajmy, że to zabawa, reality show, a nie profesjonalny konkurs tańca.

Nie wiem czemu ale ten taniec sprawia że uśmiech na twarzy nie znika a chyba w tańcu chodzi oto żeby dobrze się bawić więc moje gratulacje

Gdyby nie Daga to by nie było takich wyników oglądalności, o jakiej mówił Ibisz - czytamy w komentarzach na Instagramie Tańca z Gwiazdami.

fot. Piętka Mieszko/AKPA

Jeżeli patrzeć na liczbę reakcji na Instagramie "Tańca z Gwiazdami" po drugim odcinku, to Dagmara Kaźmierska zdecydowanie zakasuje konkurencję. Czy duża sympatia widzów ale także zainteresowanie, które generuje "Królowa życia" sprawią, że daleko zajdzie w "Tańcu z Gwiazdami"?

