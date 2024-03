Dagmara Kaźmierska ma jedynego syna. Conan Kaźmierski jest dzieckiem "Królowej życia" ze związku z Pawłem Kaźmierskim. Gwiazda TTV nigdy nie ukrywała, że pierwszy mąż był miłością jej życia. Conan zdobył popularność dzięki udziałowi w show TTV, gdzie pojawiał się u boku mamy. Aktualnie jest już dorosły i szczęśliwie zakochany. Ma także wspaniała relację z matką. Z pewnością będzie częstym gościem podczas jej występów w "Tańcu z Gwiazdami".

Mało kto wie, że pierwszy mąż Dagmary Kaźmierskiej był jej największą miłością. Para doczekała się syna, któremu nadali imię Conan.

Dzieciństwo Conana Kaźmierskiego nie należało do najłatwiejszych, szczególnie w okresie, kiedy jego matka siedziała w więzieniu:

Kiedy mnie zamknęli, dla Conana zaczął się horror. Psychika siadła mu zupełnie. Conan nie był przygotowany na to, że mnie zabraknie, bo wcześniej nie rozstawaliśmy się ani na moment. Conan nigdy nie obudził się, żeby mnie przy nim nie było. Nie znał tego uczucia, że mamy nie ma blisko. Dlatego, kiedy mnie zabrakło, nic nie mogło mu mnie zastąpić. Z więzienia pisałam do niego codziennie po kilka pocztówek, żeby wiedział, że cały czas sercem jestem blisko, że ciągle o nim myślę. A on cały czas nosił ze sobą te kartki starannie zapakowane. Nigdy się z nimi nie rozstawał

Kiedy mnie zamknęli, dla Conana zaczął się horror. Psychika siadła mu zupełnie. Conan nie był przygotowany na to, że mnie zabraknie, bo wcześniej nie rozstawaliśmy się ani na moment. Conan nigdy nie obudził się, żeby mnie przy nim nie było. Nie znał tego uczucia, że mamy nie ma blisko. Dlatego, kiedy mnie zabrakło, nic nie mogło mu mnie zastąpić. Z więzienia pisałam do niego codziennie po kilka pocztówek, żeby wiedział, że cały czas sercem jestem blisko, że ciągle o nim myślę. A on cały czas nosił ze sobą te kartki starannie zapakowane. Nigdy się z nimi nie rozstawał

Zobacz także: "Ja bym chciała bardzo daleko zajść, ale dla niego". Kaźmierska rozpływa się nad Hakielem

Rozłąka z Dagmarą Kaźmierską mocno wpłynęła na Conana Każmierskiego:

Zobacz także

Conan Kaźmierski po latach w wywiadach przyznał, że nie ma żalu do mamy. Jej przeszłość nie zmieniła ich relacji. A jaki ma kontakt z ojcem, Pawłem Kaźmierskim? Conan Kaźmierski rzadko wypowiada się o ojcu, jednak przyznaje, że mają kontakt.

Zobacz także: Czy Conan planuje zaręczyny? Dagmara wszystko zdradziła: “Powiedziałam do Conana: każdego brylanta matka ściąga, abyś miał zaręczyny”

Fani poznali Dagmarę Kaźmierską dzięki "Królowych życia". Conan występował w programie wraz ze sławną mamą. Gdy debiutował na ekranie był jeszcze nastolatkiem. Dziś jest już dorosły i jest w szczęśliwym związku z piękną Ewą. Dagmara Kaźmierska jednak nie jest zazdrosna o partnerkę syna:

Zobacz także: To dzięki niemu Dagmara Kaźmierska wróciła do telewizji: "Cudowny człowiek"

Czy Conan Kaźmierski chce pójść w ślady mamy i zrobić karierę w show-biznesie? Chociaż niewątpliwie jest gwiazdą TTV to swoją przyszłość wiąże z zawodem lekarza. Syn Dagmary Kaźmierskiej studiuje medycynę. Tak "Królowa życia" mówiła o edukacji syna jeszcze kilka lat temu: