Południowy zachód Polski walczy z nieokiełznanym żywiołem, a skala zniszczeń spowodowanych przez powódź jest coraz większa. Dagmara Kaźmierska zapowiadała powrót do rodzinnego Kłodzka, tymczasem jej syn zapewniał mieszkańców, że mogą liczyć na jego pomoc. Jak wygląda sytuacja teraz? Zdecydowanie nie napawa optymizmem... Do sieci trafił pilny apel.

Conan Kaźmierski zabrał głos ws. powodzi. Apeluje o jedno

Nie da się ukryć, że w związku z powodzią sytuacja w południowo-zachodniej Polsce, w tym w Kotlinie Kłodzkiej, jest dramatyczna. W niektórych rejonach wprowadzono stan klęski żywiołowej, a mieszkańcy są ewakuowani z najbardziej zagrożonych terenów. Służby ratunkowe, straż pożarna i wojsko nieustannie pracują nad zabezpieczaniem wałów i udzielaniem pomocy poszkodowanym. W Kłodzku przebywa obecnie syn Dagmary Kaźmierskiej - Conan, który kilka dni temu zabrał głos ws. powodzi, a następnie nie kontaktował się z fanami na Instagramie. Teraz ponownie się do nich odezwał - miał ważny powód...

Póki co Conan Kaźmierski zapowiedział, że ponownie zwróci się do fanów za pośrednictwem mediów społecznościowych. Teraz udostępnił jedynie link do zbiórki dla potrzebujących na terenie Kłodzka i okolic. Po tych słowach można domyślać się, że syn Dagmary Kaźmierskiej musi stawić czoła katastrofalnym skutkom powodzi i w związku z tym nie może narzekać na brak zajęć:

Kochani na dniach się do was odezwę. Tymczasem trzymajcie zbiórkę dla poszkodowanych, kto może niech pomoże. Pozdrawiam i życzę zdrowia - przekazał Conan Kaźmierski.

Instagram @conanbestia

Jeszcze kilka dni temu Conan Kaźmierski zapewniał internautów, że mogą liczyć na jego pomoc. Teraz sam zaapelował o wsparcie. Czyżby sytuacja wymknęła się spod jego kontroli?

W wielu miejscach nie ma prądu, nie wiem, jak wygląda sytuacja z dostawą wody, niemniej proszę pamiętać, żeby nie pić wody z kranu. Drodzy znajomi i nieznajomi, jeżeli będziecie potrzebowali pomocy, jestem w Kłodzku macie u nas wsparcie. Pozdrawiamy rodzina Kaźmierskich - relacjonował kilka dni temu Conan.

Nie wiadomo również, czy - zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami - Dagmara Kaźmierska wróciła do Polski z Egiptu. Celebrytka nie była aktywna na Instagramie od czasu nagrania wypowiedzi nt. powodzi. Mamy nadzieję, że u rodziny Kaźmierskich wszystko dobrze.

Ja jestem w Egipcie, więc u mnie jest dobrze, ale kupiłam szybko bilet i wracam dzisiaj w nocy do domu. U mnie jest dobrze, ale moja rodzina i przyjaciele... Mój brat w Ołdrzychowicach całkowicie zalany. Nie wiadomo co, bo dom jest przy rzece - mówiła przejęta Dagmara Kaźmierska.

Instagram/@queen_of_life_77

Mamy nadzieję, że rodzina Kaźmierskich nie ucierpi w związku z sytuacją powodziową.

Zamieszczamy listę zbiórek, które można wesprzeć w ramach pomocy dotkniętym powodzią.

