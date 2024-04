"Niestety gwiazdy się nie układają" - syn Dagmary Kaźmierskiej, Conan odezwał się o poranku do swoich obserwatorów za pośrednictwem Instagrama. Tym razem nie miał dla nich dobrych wieści. Okazuje się, że środowy poranek mu nie sprzyjał. Sama roztańczona "Królowa życia" także nie będzie zachwycona. Koniecznie poznajcie szczegóły!

Nie da się ukryć, że w ostatnim czasie jest bardzo głośno na temat Dagmary Kaźmierskiej. Wszystko przez to, że jej kariera pędzi do przodu jak szalona. Po tym jak stacja TTV zrezygnowała z kontynuowania formatu "Królowe życia", ta odnalazła swoje miejsce w innych, barwnych produkcjach. Po "Pamiętnikach z wakacji" wszyscy patrzą na to, jak uwielbiana gwiazda wywija na najpopularniejszym parkiecie w Polsce. Pomimo faktu, że sama zainteresowana świetnie się bawi, nie wszystko idzie po jej myśli. Ostatnio Iwona Pavlović była bezlitosna dla Dagmary Kaźmierskiej w "Tańcu z Gwiazdami", ostro podsumowując jej występ. Teraz z kolei to Conan nie miał dla niej dobrych wiadomości.

Conan niezmiennie jest największym wsparciem dla swojej popularnej mamy, Dagmary Kaźmierskiej. Wspiera ją nie tylko podczas tanecznych rozgrywek, ale przede wszystkim jest dla niej oparciem w życiu codziennym. Tym razem jednak musiał opuścić swoją mamę. Jak się okazuje miał ku temu ważny powód - wojskowe wezwanie na komisję. Wszystkim podzielił się za sprawą Instagrama, gdzie odezwał się do swoich obserwujących. Jak się okazuje, nie wszystko poszło po jego myśli: