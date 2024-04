W czwartek, tuż przed ćwierćfinałowym odcinkiem "Tańca z gwiazdami", dowiedzieliśmy się, że Dagmara i Marcin znikają z programu! Bohaterka TTV podjęła decyzję o rezygnacji, jak tłumaczyła, z powodu problemów z żebrem. Już chwilę później jej taneczny partner urządził na Instagramie live, podczas którego odpowiedział na wiele nurtujących fanów pytań wokół tego tematu. Czyżby był szczęśliwy z takiego obrotu spraw?!

Marcin Hakiel cieszy się z decyzji Dagmary Kaźmierskiej?

Choć niektóry na ten moment czekali, gdy już to się stało, wybuchło niemałe zamieszanie. W czwartek, na 4 dni przed ćwierćfinałem, media obiegła wiadomość, że Dagmara Kaźmierska rezygnuje z "Tańca z gwiazdami"! Decyzja nie była łatwa, jednak podyktowana problemami zdrowotnymi, a dokładniej pękniętym żebrem.

Mam problem nawet z oddychaniem. Całą noc nie spałam dzisiaj. Jednak nie dam rady dalej - przekazała.

Tuż po oświadczeniu Dagmary, Marcin Hakiel urządził na swoim Instagramie live, poświęcony całej tej sytuacji. Jak bowiem wiadomo, nie ma możliwości, by został on dalej w show, dlatego wraz z odejściem Kaźmierskiej, odchodzi i on. Internauci zapytali więc go o jego reakcję, a w szczególności, czy nie był zawiedziony tym faktem, skoro wrócił do "Tańca z gwiazdami" po wielu latach.

Jego odpowiedź okazała się jednak zaskakująca, ponieważ przyznał, iż jest zadowolony, że teraz będzie częściej w domu. Szczególnie z tego powodu cieszą się jego najbliżsi.

Jestem zadowolony, bo będę więcej w domu. Moja rodzina będzie zadowolona

Podczas live'a Marcin przyznał, że teraz chce sobie dać czas na odpoczynek i w spokoju nacieszyć się rodziną. Na koniec podziękował odbiorcom, produkcji, a także Dagmarze Kaźmierskiej!

Dziękuję za wspaniałą przygodę, za możliwość powrotu do programu. (...) Dziękuję Dagmarze za ten czas

Będziecie tęsknić za Dagmarą i Marcinem w show?

