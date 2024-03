Dagmara Kaźmierska rozpaliła scenę w gorącym tango w "Tańcu z Gwiazdami"? Jurorom nie do końca spodobał się ten występ jednak podczas jej czasu na antenie nie brakowało śmiechu. W pewnym momencie na scenę wybiegł syn "Królowej życia" Conan. To co robił, nie do końca się spodobało jego mamie. Sprawdźcie, co działo się w tanecznym show Polsatu.

Dagmara Kaźmierska w 3. odcinku "Tańca z Gwiazdami". Show skradł Conan

Wraz z początkiem marca ruszyła najnowsza edycja "Tańca z Gwiazdami". W programie występuje plejada gwiazd takich jak: Anita Sokołowska, Maffashion, Filip Chajzer czy Małgorzata Ostrowska-Królikowska. W tanecznym show nie zabrakło również uwielbianej przez widzów Dagmary Kaźmierskiej. Do tej pory jurorzy dość chłodno oceniali występy "Królowej życia", a w szczególności Iwona Pavlović nie oszczędza Dagmary Kaźmierskiej- jurorka w jednym z wywiadów wyznała wprost: "Pokazała mi nogi, aż mnie dreszcze przeszły. Ale nie ma taryfy ulgowej" nawiązując do problemów z nogami celebrytki.

A jak Dagmara Kaźmierska poradziła sobie w trzecim odcinku "Tańca z Gwiazdami" i jak jej taniec ocenili jurorzy? "Królowa życia" bawiła się doskonale a podczas tanga nie schodził jej z buzi uśmiech, co zostało jej wypomniane przez Iwonę Pavlović:

Ani to groteska ani żart, rozchichrana. To groteska a nie tango.

W obronie Dagmary Kaźmierski stanął Rafał Maserak:

Ja się w ogóle nie zgadzam z Iwoną. Emocja plus kroki = taniec

Dagmara zdobyła 21 punktów i w tym odcinku poszło jej najsłabiej. Jednak czy się przejmuje? Namawia widzów do głosowania:

Bo nie będzie ubawu za tydzień! - śmiała się.

Show skradł jednak jej syn Conan.

Conan Kaźmierski tuż po występie Dagmary Kaźmierskiej w "Tańcu z Gwiazdami" wybiegł na scenę, by wręczyć jej kwiaty. "Królowa życia od razu zareagowała":

Conanek Ty hajs zbieraj a nie kwiatki dajesz. Hakiel nie będzie co tydzień taki wylewny

Pieniądze leżące na parkiecie były elementem użytym podczas choreografii. Dagmara Kaźmierska otrzymała je od Marcina Hakiela i rozsypała na parkiecie. Conan po banknocie postanowił rozdać również jurorom, co jego matka skwitowała:

Łapówek się nie daje, siedzieć pójdziesz - śmiała się.

Trzeba przyznać, że dobrego humoru przy Dagmarze Kaźmierskiej nikomu nie zabraknie.

