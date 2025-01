Przez lata Sylwia Peretti była jedną z najbardziej wyróżniających się bohaterek show TTV „Królowe życia”. Podobnie jak inne gwiazdy pokazywała kulisy luksusowego życia. W 2021 roku Peretti poinformowała, że rezygnuje z udziału w programie, który z czasem zaczął budzić coraz więcej kontrowersji. O celebrytce zrobiło się bardzo głośno latem 2023 roku. W lipcu w Krakowie doszło do tragicznego wypadku samochodowego, w którym zginęło czterech młodych mężczyzn. Wśród ofiar był 24-letni syn gwiazdy, Patryk. W toku śledztwa okazało się, że jedyne dziecko Peretti prowadziło auto koszmarnej nocy z 14 na 15 lipca 2023 roku. Po tragedii była uczestniczka „Królowych życia” zniknęła z mediów społecznościowych. Na celebrytkę wylała się też fala hejtu. Teraz często wspomina zmarłego syna na swoim Instagramie.

Reklama

Sylwia Peretti publikuje wpis o trudnej drodze

W nocy z 21 na 22 stycznia Sylwia Peretti opublikowała w mediach społecznościowych poruszający wpis. Związana z przedsiębiorcą Łukaszem Porzuczkiem celebrytka poinformowała we wpisie, że przechodzi trudny okres. Treść sugeruje, że nikt nie zrozumie, co tak naprawdę przeżywa obecnie. Niestety musi mierzyć się sama z tym trudnym doświadczeniem.

Są drogi, które musisz pokonać sam. Bez przyjaciół, bez rodziny, bez partnera. Tylko ty i wszechświat – napisała na Instagramie.

Od dłuższego czasu Sylwia Peretti publikuje na swoim profilu głównie czarno-białe zdjęcia. Celebrytka regularnie wspomina tragicznie zmarłego syna, co widać szczególnie w okresie ważnych świąt, które zazwyczaj spędza się w rodzinnym gronie.

Sylwia Peretti straciła syna w tragicznym wypadku

W nocy z 14 na 15 lipca 2023 roku w Krakowie doszło do tragicznego wypadku samochodowego, w którym zginął Patryk P., 24-letni syn Sylwii Peretti, znanej z programu "Królowe życia". Do zdarzenia doszło w pobliżu mostu Dębnickiego, gdzie prowadzony przez Patryka P. żółty samochód marki Renault Megane wypadł z drogi, dachował i uderzył w mur oporowy na bulwarze Czerwieńskim. W wyniku wypadku śmierć poniosło czterech młodych mężczyzn: Patryk P. oraz jego trzej pasażerowie – Michał G. (24 lata), Aleksander T. (23 lata) i Marcin H. (20 lat).

Śledztwo przeprowadzone przez Prokuraturę Okręgową w Krakowie wykazało, że Patryk P. był sprawcą wypadku. W momencie zdarzenia miał we krwi 2,3 promila alkoholu, a w moczu 2,6 promila. Ponadto, znacznie przekroczył dozwoloną prędkość, jadąc co najmniej 120 km/h w miejscu, gdzie obowiązywało ograniczenie do 40 km/h. Ze względu na śmierć sprawcy, postępowanie zostało umorzone.

Dodatkowo, ustalono, że samochód, którym poruszali się mężczyźni, był zmodyfikowany – usunięto z niego tylną kanapę, a pasażerowie siedzieli na tzw. pace. Brak klatki bezpieczeństwa, która została wcześniej zdemontowana, mógł przyczynić się do tragicznych skutków wypadku.

Reklama

Zobacz także: Pogrzeb syna Sylwii Peretti. Na ostatnim pożegnaniu Patryka pojawiły się tłumy