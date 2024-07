Przedwczorajszą noc sylwestrową gwiazdy spędziły na kilka sposobów. Joanna Krupa tradycyjnie pojawiła się w klubie swojego męża w Miami, gdzie bawiła się przez całą noc w towarzystwie m.in. Dawida Wolińskiego. Przypomnijmy: Krupa świętowała Sylwestra w Miami. Spędziła go w towarzystwie polskiego gwiazdora

Na imprezie nie zabrakło tanecznych szaleństw do białego rana, szampana za 260 dolarów za butelkę oraz znakomitej muzyki. Zdjęcia z zabawy trafiły na Instagram Krupy, a zauważył je również brytyjski tabloid Daily Meil, który opublikował całą galerię. Na główne załapał się również sam Dawid. Projektant niebywałym sukcesem pochwalił się na swoim Instagramie. To chyba pierwszy raz kiedy napisały o nim zagraniczne media. Trochę chyba szkoda, że nie w kontekście zawodowym, ale zawsze to coś.

A Wy jak spędziliście Sylwestra?

Sylwester gwiazd na Insatgramie: