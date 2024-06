Anna Lewandowska to prawdziwa businesswoman w wieloma sukcesami na koncie. Żona Roberta Lewandowskiego co chwila wypuszcza nowe produkty i prowadzi obozy dla kobiet, które wyprzedają się jak ciepłe bułeczki. A to tylko mała część jej zawodowych projektów. Nic więc dziwnego, że przedsiębiorcza Lewandowska może cieszyć się kolejnym sukcesem.

Anna Lewandowska ma powody do świętowania. Wyprzedziła nawet Georginę Rodriguez

Anna Lewandowska jest żoną Roberta Lewandowskiego, który uchodzi za jednego z najlepszych piłkarzy na świecie. Nic więc dziwnego, że o parze jest równie głośno poza granicami naszego kraju. Lewandowscy już ponad dwa lata temu przenieśli się do słonecznej Barcelony, gdzie piłkarz dołączył do kultowego klubu piłkarskiego - FC Barcelona.

Widać, że małżonkowie szybko odnaleźli się w Hiszpanii i Anna nie może narzekać na nudę. Pod okiem trenerów rozpoczęła przygodę z bachatą, która obecnie jest jedną z jej największych pasji. Oprócz tego przedsiębiorcza 35-latka postanowiła podbić tamtejszy rynek i dopiero co "Lewa" poinformowała o otwarciu nowego multi-butikowego studia, w którym "łączy wszystkie swoje pasje", a teraz sportsmenka może się pochwalić kolejną wspaniałą wiadomością.

Instagram/annalewandowska

Hiszpańskie media najwyraźniej doceniły wszechstronność Anny Lewandowskiej i Polka znalazła się w wyjątkowym zestawieniu "najbardziej wpływowych WAGs w historii Pucharu Europy" według serwisu Marca.com. Trzeba przyznać, że oprócz "Lewej" znajdują się tam naprawdę wpływowe nazwiska. Mało tego, Annie Lewandowskiej udało się znaleźć na podium - wyprzedziła nawet partnerkę Cristiano Ronaldo, Georginę Rodriguez!

Instagram/Anna Lewandowska

W zestawieniu na pierwszym miejscu znajduje się ukochana Davida Beckhama - Victoria Beckham, generując majątek w postaci 282 milionów złotych. Zaraz za nią uplasowała się Pilar Rubio, czyli ukochana Sergio Ramosa, z kwotą w wysokości 241 milionów złotych. A podium zamyka oczywiście Anna Lewandowska z kwotą 181 milionów złotych.

Serdecznie gratulujemy Annie Lewandowskiej!

