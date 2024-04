Bez wątpienia Conan Kaźmierski ma powody do radości. Tymi syn Dagmary Kaźmierskiej podzielił się za sprawą Instagrama, gdzie zwrócił się do fanów. "Królowa życia" także podziela radość syna. O co chodzi? Sami się przekonajcie i poznajcie szczegóły!

Conan Kaźmierski podzielił się nowiną

Nie da się ukryć, że w ostatnim czasie sporo się dzieje w życiu Dagmary Kaźmierskiej. Wszystko przez to, że "Królowa życia" zdecydowała się na liczne aktywności medialne. Jeszcze przed chwilą mogliśmy ją oglądać w show, w którym niczym Doda poszukiwała męża na szklanym ekranie. Następnie zaskoczyła wszystkich informacją, że ta pojawi się na najpopularniejszym parkiecie w Polsce. Jak powiedziała, tak zrobiła. Właśnie dlatego teraz Dagmara Kaźmierska wzbudza liczne kontrowersje w "Tańcu z Gwiazdami". Niezależnie od wyników wspiera ją w tym ukochany syn, Conan, u którego także sporo się dzieje!

Baranowski/AKPA

Ostatnio Conan świętował wspólnie z Dagmarą Kaźmierską jej urodziny. Teraz z kolei sam ma powody do świętowania. Tymi młody celebryta pochwalił się za sprawą Instagrama, gdzie zwrócił się do swoich licznych fanów. Okazuje się, że ten jakiś czas temu ograniczył słodycze. Tym sposobem właśnie mija sto dni bez słodkiego!

100 dni bez słodyczy napisał.

Następnie nie ukrywał ekscytacji:

Dobry wieczór kochani, północ jeszcze nie wybiła, ale ja już Wam mogę zdradzić, już mogę się pochwalić, tym, że dokładnie za czterdzieści pięć minutek tylko 3 kwadranse dzieli mnie od pełnych stu dni bez słodyczy. dodał.

Conan Kaźmierki Instagram Conan Kaźmierki

I patrząc na całą moją historię, gdzie potrafiłem zjeść 2 ptasie mleczka dziennie, do tego batoników mnóstwo, jakieś te największe czekolady, dla mnie to jest, było, mega wyzwanie. Czy będę to kontynuować? Myślę, że tak, zobaczymy, ale już Wwam mówię, że było warto, dużo lepiej się czuje... ale najważniejsze, że z samym sobą wygrałem, nie pierwszy i na pewno nie ostatni raz. Pozdro skwitował.

Sama Dagmara Kaźmierska jest dumna z poczynań syna, dlatego udostępniła jego post u siebie na profilu. My także gratulujemy!

