Izabela Macudzińska chętnie dzieli się swoim życiem za pośrednictwem mediów społecznościowych. Tym razem przekazała swoim fanom wspaniałą nowinę! Gwiazda i jej mąż mają ogromne powody do radości.

Izabela Macudzińska przekazała wspaniałą wiadomość

Izabela Macudzińska zyskała popularność i sympatię fanów dzięki udziałowi w programie "Królowe życia". Program co prawda jakiś czas temu zniknął z anteny TTV, jednak gwiazda długo nie musiała czekać na kolejną propozycję występów w telewizji. Izabela Macudzińska rozpoczęła przygodę z programem "Diabelnie boskie", w którym widzowie mogą podglądać codzienne życie ludzi, którzy osiągnęli sukces w lokalnym środowisku.

Jak bowiem wiadomo, Izabela Macudzińska jest poważną bizneswoman. Razem ze swoim partnerem prowadzi prestiżowy butik odzieżowy Just Unique. Marka cieszy się sporym uznaniem i popularnością, a co więcej, to właśnie gwiazda TTV odpowiada za projekty ubrań, które są dostępne zarówno online, jak i stacjonarnie. W kolekcji marki znajdziemy m.in. sukienki, kombinezony, bluzki, stroje kąpielowe i wiele innych.

Izabela Macudzińska prężnie działa również w mediach społecznościowych. Jej instagramowy profil śledzi ponad 600 tys. internautów! To właśnie w tym miejscu gwiazda przekazała wspaniałą wiadomość związaną z jej prestiżowym butikiem. Jak się okazało, już w sobotę 23 listopada odbędzie się otwarcie nowego butiku Izabeli Macudzińskiej i jej męża! To radosna wiadomość zwłaszcza dla mieszkańców Gdyni, bo to właśnie w tym mieście gwiazda otwiera swój nowy butik.

Kochani, już 23 listopada (sobota) otwarcie nowego butiku ,,Just Unique'' w Gdyni! Razem z Izą i Patrykiem będziemy na Was czekać od 11:00 do 18:00! Przygotowaliśmy dla Was niespodzianki, poczęstunek oraz promocje! Zapraszamy - czytamy w informacji, którą udostępniła Izabela Macudzińska

Fani są zachwyceni tą wiadomością i już nie mogą się doczekać, kiedy odwiedzą nowy butik gwiazdy. Sypią się gratulacje i komplementy!

Gratuluję

Ale się cieszę. Nie mogę się doczekać

Odwiedzicie nowy butik Izabeli Macudzińskiej?

