Sandra Kubicka odkąd tylko poinformowała o tym, że wraz z Baronem spodziewają się dziecka, przez całą ciążę chętnie udzielała się w social mediach. Nie brakowało nagrań z szykowania wyprawki, zdjęć ciążowego brzuszka, czy też pokazywania tych gorszych dni, w których Kubicka nie miała na nic siły. Nagle na jej social mediach nastała cisza. Spowodowała ona, że wszyscy są wręcz pewni, że celebrytka już urodziła.

Sandra Kubicka już urodziła?

Sandra Kubicka i Aleksander Milwiw-Baron bardzo możliwe, że są już rodzicami. Świadczy m.in. o tym relacja, którą dodała dzień temu Kubicka na Instagramie.

Widzę Wasze wszystkie wiadomości. Widzę troskę, zmartwienie i masę wsparcia. Niedługo do Was wrócę i wytłumaczę wszystko, obiecuję. Przechodzę przez najtrudniejszy okres w moim życiu. Potrzebuję jeszcze troszkę czasu, aby się pozbierać. Żyję, dziękuję, doceniam, kocham - napisała Kubicka na social mediach.

Trzeba przyznać, że tym oto wpisem celebrytka zaniepokoiła wszystkich. W sieci zrobiło się gorąco. Fani zaczęli zastanawiać się, co się stało. Dziś jednak Kubicka najprawdopodobniej w lepszym nastroju opublikowała nowe InstaStories. Kubicka postanowiła wesprzeć swojego ukochanego i poinformować, że już dzisiaj fani będą mogli go zobaczyć i usłyszeć na "Polsat Hit Festiwal". Co ciekawe na dodanej relacji widzimy podpis "Tatusiek".

Widać, że Sandra Kubicka jest bardzo dumna ze swojego męża i wspiera go na każdym kroku.

Wiele osób zastanawia się, czy Kubicka i Baron będą starali się ukrywać wizerunek malucha, czy jak niektórzy celebryci zasypią social media, swoim "Bombelkiem". Na ten temat wypowiedziała się już jakiś czas temu Kubicka, która wyjawiła, że:

Nie zabiorę synkowi dzieciństwa, nie pokażę publicznie jego twarzy. Chcę, żeby mógł być dzieckiem jak najdłużej.

Myślicie, że to już ten czas i jutro w Dzień Mamy Sandra Kubicka poinformuje nas, że jest Mamą?