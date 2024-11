Nie da się ukryć, że Julia i jej mama Anna wzbudzały emocje wśród widzów od samego początku trwania show. Mama dziewczyny od początku była bardzo aktywna i otwarta na poznanie nowych osób, jednak spotkało ją nieprzyjemne rozczarowanie ze strony Sławka. Teraz Julia opublikowała w sieci obszerny wpis podsumowujący ich udział w programie "Moja mama i Twój tata". Czy żałuje wzięcia udziału w tym "eksperymencie"?

Pierwszy sezon "Moja mama i Twój tata" zgromadził wielu fanów, którzy co środę śledzili losy uczestników show. Z tygodnia na tydzień emocje rosły, a między rodzicami zaczęły rodzić się uczucia przyjaźni czy sympatii. Widzowie byli pewni, że Sławomir i Anna stworzą związek po zakończonym programie, jednak ich drogi się rozeszły. Anna szybko znalazła pocieszenie w ramionach Piotra, a Sławek zaczął więcej przebywać obok Alicji.

Tuż przed odcinkiem finałowym w domu rodziców programu "Moja mama i Twój tata" okazało się, że stworzyły się cztery pary: Anna i Piotr, Alicja i Sławek, Monika i Szymon oraz Donata i Krzysztof. Internauci starają się zgadywać, które z par przetrwały po programie, a nieoczekiwanie córka Anny zabrała głos i wyjawiła cała prawdę o swoich odczuciach względem tego formatu:

To już finał @mojamamaitwojtata ! Wygrzebałam to zdjęcie z dna galerii i przypomniałam sobie te wszystkie emocje podczas kręcenia.. Mówiłam: „Mamo, czas na ciebie, idź i baw się !” Ale były łzy.. smutek…, u mnie ogromne wyrzuty sumienia, że naraziłam mamę na takie emocje, bo przecież nie po ją tam zabrałam. Później pojawiły się zaskoczenia.. śmiechy.. i wariactwa. Niech dzisiejszy odcinek pokaże, że razem z mamą jesteśmy duetem nie do podrobienia. Komu kibicujecie?

