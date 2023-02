Jennifer Lopez świętuje 15. urodziny bliźniaków: "Jestem taka dumna"

Jennifer Lopez i Ben Affleck to para, która skupia na sobie bardzo duże zainteresowanie mediów. Historia ich miłości jest długa i zawiła, ale wreszcie udało im się stworzyć szczęśliwy związek. Kilka miesięcy temu piosenkarka i aktor pobrali się, a wielka radość i szczęście wprost od nich bije. Dowodem na to są ich najnowsze zdjęcia. Paparazzi przyłapali parę na romantycznym spacerze w Santa Monica w Kalifornii. Zakochani Jennifer Lopez i Ben Affleck na spacerze Historia miłości Jennifer Lopez i Bena Afflecka to zdaniem wielu fanów pary gotowy scenariusz na film romantyczny. Światowej sławy piosenkarka i hollywoodzki aktor znają się już od ponad 20 lat, ale to dopiero teraz, po wielu latach i licznych perturbacjach, udało im się pobrać. Piosenkarka i aktor są bardzo zakochani i co jakiś czas udaje się ich przyłapać w różnych codziennych sytuacjach. Podczas niedawnego spaceru udali się do kawiarni, z której wyszli zaabsorbowani rozmową. Jennifer Lopez wtulała się w Bena Afflecka i co chwila wymieniali ze sobą romantyczne spojrzenia i uśmiechy. Zobaczcie! Zobacz także: Radosna nowina u Macieja Kurzajewskiego: "Nowa pociecha pojawi się już za chwilę" Jennifer Lopez i Ben Affleck podczas wypadu na kawę postawili na wygodne codzienne stylizacje. Jennifer Lopez zdecydowała się na ciepły, krótki sweterek i sportowe spodnie, a jej ukochany wybrał koszulę w kratę i jeansy. Przytulali się jak nastolatkowie. Cudownie patrzeć na to, jakie ich uczucie jest gorące. Jennifer Lopez i Ben Afflleck pierwszy raz spotkali się na planie filmu Gigli, w którym razem grali. Ich ówczesny romans potoczył się bardzo szybko i już na premierę przyszli jako para. Planowany był huczny ślub, ale... ostatecznie do tego nie doszło. "Bennifer", bo tak fani nazywali pieszczotliwie swoją ulubioną parę, się rozstali. Dla wielbicieli...