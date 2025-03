Uczestniczka 2. sezonu "Kanapowczyń" podzieliła się ze swoimi obserwatorami wyjątkową wiadomością – spodziewa się dziecka! Na swoim profilu na Instagramie opublikowała zdjęcie, pod którym przyznała, że od dłuższego czasu ukrywała ten fakt przed światem. Otwarcie opowiedziała również o swoim samopoczuciu, które jej nie oszczędza.

Kim jest Agnieszka Dera z "Kanapowczyń"?

Agnieszka Dera to 36-letnia właścicielka cukierni, która wzięła udział w drugim sezonie programu "Kanapowczynie" emitowanego na antenie TTV. W ciągu ostatnich dziesięciu lat przybrała na wadze 28 kilogramów, co skłoniło ją do podjęcia wyzwania związanego z utratą zbędnych kilogramów.

W trakcie programu Agnieszka schudła 19,2 kg, osiągając wagę 64,4 kg. Po zakończeniu emisji kontynuowała zdrowy styl życia i obecnie waży 58,1 kg, co oznacza łączną utratę 27,9 kg. Pomimo pracy w cukierni, gdzie codziennie ma do czynienia ze słodkościami, Agnieszka skutecznie opiera się pokusom i utrzymuje zdrowe nawyki żywieniowe.

Jej determinacja i konsekwencja w dążeniu do celu stanowią inspirację dla wielu osób pragnących zmienić swoje życie na lepsze.​ Teraz kobieta podzieliła się w sieci niezwykłą wiadomością.

Agnieszka z "Kanapowczyń" spodziewa się dziecka

Agnieszka podzieliła się ze swoimi obserwatorami wyjątkową wiadomością – spodziewa się dziecka! Na swoim profilu na Instagramie opublikowała zdjęcie, na którym przyznała, że już w styczniu była w ciąży, choć nikt o tym jeszcze nie wiedział. Nie ukrywa też, że pierwsze miesiące ciąży nie były dla niej łatwe. W swoim wpisie otwarcie opowiedziała o trudnościach, z jakimi się zmagała.

To był ostatni raz, kiedy ładnie wyglądałam, potem z powierzchni ziemi zmiotło mnie zmęczenie, senność, rwa kulszowa, apetyt jak nigdy wcześniej i ból WSZYSTKIEGO. Mówią, że ciąża to nie choroba, ale uważam, że w moim wieku już nią jest

Jej wpis pokazuje, że mimo radości z nadchodzącego macierzyństwa, ciąża to również duże wyzwanie fizyczne i emocjonalne. Największe zainteresowanie fanów wzbudziła jednak informacja o przewidywanym terminie porodu. Agnieszka z "Kanapowczynie 2" zdradziła w nieoczywisty sposób, kiedy maleństwo przyjdzie na świat.

Z kim się widzę na porodówce we wrześniu? - zapytała wymownie.

Post Agnieszki spotkał się z ogromnym zainteresowaniem. W kilka chwil zalała go fala gratulacji.

Baby boom wśród uczestniczek "Kanapowczyń"

Warto wspomnieć, że Agnieszka ogłosiła swoją ciążę w nieoczywisty sposób. Nie pokazała, jak to przeważnie bywa, zdjęcia brzuszka czy pozytywnego testu ciążowego. Wrzuciła natomiast selfie z inną uczestniczką "Kanapowczyń", również Agnieszką, która także spodziewa się dziecka! Agnieszka Barton - Michel poinformowała o błogosławionym stanie już jakiś czas temu, z kolei jak podkreśliła Dera:

To był styczeń. Wtedy jeszcze nikt nie wiedział, że na tym zdjęciu jesteśmy tak naprawdę we czwórkę

Gdyby tego było mało, na początku roku ciążą pochwaliła się również Daria Larysz, uczestniczka pierwszej edycji show. Wygląda na to, że wśród uczestniczek "Kanapowczyń" panuje istny baby boom.

Wszystkim paniom gratulujemy!

