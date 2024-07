Anna Lewandowska i Ewa Chodakowska trzymają dietę w święta? Anna Lewandowska, która jest obecnie w 5. miesiącu ciąży, na Boże Narodzenie proponuje swoim fankom specjalne, dietetyczne menu. Trenerka już od dłuższego czasu zamieszcza w internecie przepisy na mniej kaloryczne i zdrowsze wersje tradycyjnych świątecznych dań. Żona Roberta Lewandowskiego nawet w czasie świąt nie rezygnuje ze zdrowego odżywiania.

A co na to Ewa Chodakowska? Okazuje się, że ma zupełnie przeciwne podejście do tematu świątecznej diety...

Możesz na mnie liczyć! W WIGILIĘ JEM WSZYSTKO - oświadczyła Chodakowska na swoim Instagramie.

A Ty jaki wariant świątecznego menu wybierasz? Dietetyczny czy tradycyjny?

Ewa Chodakowska zapewnia, że w czasie wigilijnej wieczerzy je wszystko!

Anna Lewandowska na święta proponuje swoim fankom specjalne, dietetyczne menu.