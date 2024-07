W zeszłym tygodniu zakończył się The Opera Festival w Masadzie w Izraelu i może nie byłoby w tym nic ciekawego gdyby nie fakt, że jedno z przedstawień reżyserował Polak, znany na całym świecie, Michał Znaniecki. W Polsce był dyrektorem opery w Warszawie i w Poznaniu, ale ostatecznie postawił na karierę międzynarodową.

Reklama

Zobacz: Zagraniczny sukces Dody. "Riotka" podbija Europę

W przyszłym roku we wrześniu Michał Znaniecki wyreżyseruje dwie produkcje; „The Creation" i „Samson et Dalila" na szóstym już festiwalu. To będzie wielki tydzień polskiego akcentu w Izraelu. W 2011 za spektakl „Eugeniusz Oniegin" reżyser otrzymał nagrodę Premios Líricos Teatro Campoamor, dla najlepszej produkcji premierowej roku w Hiszpanii. Jego polskie inscenizacje musicalowe parokrotnie nagradzane były Złotymi Maskami za spektakl i reżyserię. Michał jest w związku partnerskim ze swoim przyjacielem, Jona Paula Laki i w 2013 wzięli ślub w Hiszpanii.

Zobacz na Polki.pl: Wielki sukces Moniki Kuszyńskiej na Eurowizji



Zobacz także