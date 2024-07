Fani bardzo wyczekiwali nowej płyty Dody. Artystka wreszcie zdradziła szczegóły i wyznała, kiedy można spodziewać się nowego krążka. Data premiery zbliża się wielkimi krokami, a efekt końcowy z pewnością zaskoczy. Zobacz: Będzie nowa płyta Dody! Znamy datę premiery!

Nie da się ukryć, że "Riotka" podbiła serca Polaków, o czym świadczy ilość wyświetleń na jednym z kanałów społecznościowych. Aktualnie artystak szykuje się do trasy koncertowej zatytułowanej "Riotka Tour". W międzyczasie Rabczewska może dopisać do listy swoich sukcesów kolejny. Jej anglojęzyczna wersja "Riotki", czyli "Not Over You" właśnie została wyemitowana we włoskiej stacji telewizyjnej. To z pewnością spore osiągnięcie, a singiel ewidentnie spodobał się także za granicą.

