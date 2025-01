Polsat jest jedną z czołowych stacji telewizyjnych w naszym kraju, którą każdego dnia ogląda rzesza Polaków. Na kanale regularnie pojawiają się uwielbiane programy i nowinki, mające przyciągnąć kolejnych odbiorców. Tym razem stacja zawiesiła poprzeczkę naprawdę wysoko, a konkurencja może mieć problem, żeby przebić taką propozycję. To będzie świetna opcja na spędzenie czasu w domowym zaciszu.

O 21:10 Polsat pokaże wielki hit

Powoli zbliża się weekend, a to oznacza, że największe stacje telewizyjne ponownie przygotują dla swoich odbiorców ciekawe propozycje filmowe na chłodne wieczory. Polsat poszedł o krok dalej i już dziś o 21:10 wyemituje wielki polski hit - "Piep*zyć Mickiewicza". Co powinni wiedzieć o tej produkcji ci, którzy zetkną się z nią po raz pierwszy?

Produkcja opowiada historię wyrzuconego z uczelni pisarza i wykładowcę Jana Sienkiewicza, który zatrudnia się w warszawskim liceum. Pod jego opiekę trafia klasa zbuntowanych i odpornych na wiedzę wyrzutków niczym z piekła rodem. Nieustraszony jednak Sienkiewicz, uzbrojony w literaturę, nie traci optymizmu i rzuca wyzwanie skazanej na wykluczenie grupie.

Film w reżyserii Sary Bustamante-Drozdek miał swoją premierę w 2024. "Piep***yć Mickiewicza” wywołał poruszenie zarówno wśród krytyków, jak i widzów. Produkcja porusza odważny temat współczesnej interpretacji polskiej literatury i jej miejsca w świadomości społecznej. Film szybko zdobył popularność na platformie Netflix, stając się jednym z najchętniej oglądanych tytułów.

Te gwiazdy zagrały w filmie "Piep*zyć Mickiewicza"

Obsada filmu "Piep*zyć Mickiewicza" zachwyciła odbiorców. Na ekranie mogliśmy zobaczyć:

Dawid Ogrodnik jako Jan Sienkiewicz,

jako Jan Sienkiewicz, Weronika Książkiewicz jako Irena Sucha,

jako Irena Sucha, Joanna Liszowska jako Jolanta "Madame",

jako Jolanta "Madame", Aldona Jankowska jako Dyrektorka,

jako Dyrektorka, Jarosław Gruda jako Wicedyrektor Andrzej Bobik,

jako Wicedyrektor Andrzej Bobik, Hugo Tarres jako Daniel "Dante" Czapski,

jako Daniel "Dante" Czapski, Wiktoria Koprowska jako Nel.

Powstanie druga część filmu "Piep*zyć Mickiewicza"

Film "Piep*zyć Mickiewicza" wplata wątki osobiste bohaterów z refleksjami na temat polskiej kultury i historii, stawiając pytania o wartość dziedzictwa literackiego w szybko zmieniającym się świecie. Twórcy celowo prowokują widza do konfrontacji z własnymi przekonaniami na temat narodowej tożsamości, edukacji i znaczenia literatury w życiu codziennym.

Produkcja jest swoistą próbą dialogu między przeszłością a teraźniejszością, gdzie twórcy starają się zachęcić widzów do refleksji nad tym, co tak naprawdę znaczy Mickiewicz dla współczesnych Polaków. Film wzbudza kontrowersje, ale jednocześnie otwiera przestrzeń na nowe interpretacje klasyki literatury. Mimo wielu skrajnych opinii, ostatecznie zdaje się, że produkcja przypadła do gustu odbiorcom.

Dla największych fanów filmu "Piep*zyć Mickiewicza" producenci mają dobre wieści, bowiem już pod koniec stycznia do kin ma trafić druga część! Warto więc nadrobić pierwszą, by być ze wszystkim na bieżąco. Przypominamy zatem, że Polsat pokażę ją już dziś o 21:10.



