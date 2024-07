Julia Kamińska coraz częściej stawia na elegancję w minimalistycznym wydaniu i wygląda dzięki temu coraz lepiej. Uzupełnia swój look o glamourowe dodatki w niedużej ilości i ciekawe fryzury. Wyrasta na bardzo stylową gwiazdę.

Świetnie wyglądała podczas ostatniej premiery w warszawskim Teatrze Komedia, w której główną gwiazdą była Kasia Zielińska. Julia miała na sobie białą spódnicę ołówkową, szary top i szarą oversizeową kamizelkę. Do tego srebrne czółenka i gruba srebrna bransoleta. To look na wysokim poziomie modowego wtajemniczenia. A świetnym uzupełnieniem jest tu niby niedbały koczek. Brawo!