Nicki Minaj jest gwiazdą amerykańskiego hip hopu, która słynie z odważnych i szalonych stylizacji. A jej teledyski to kilkuminutowe dzieła sztuki wizualnej, które porównywane są do tych Beyonce, czy nawet Lady Gagi.

Ostatni klip Nicki Minaj do piosenki „Stupid Hoe” budzi mieszane emocje. Sama piosenka uznana została za jedną z najgorszych w historii.

My jednak skupimy się na walorach modowych, a co za tym idzie pastelowych stylizacjach gwiazdy, które przypadną do gustu jedynie tym najodważniejszym fashionistkom.

Oprócz ciekawych kostiumów Nicki Minaj zwraca uwagę ultramocnym makijażem. Gwiazda umalowana jak lalka pokazuje się w co drugim ujęciu. Intensywnie zaznaczone oczy i usta pomalowane pastelowymi kolorami są jednak zbyt teatralne by można je było kopiować w codziennych stylizacjach. Może prędzej na bal przebierańców?

A wy jak uważacie?

