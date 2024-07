W ostatnich dniach Kinga Rusin została przyłapana przez fotoreporterów w podczas castingu do kolejnej już edycji "You Can Dance". Gwiazda zaprezentowała się tego dnia w klasycznej stylizacji w odcieniach czerni i bieli. Jednak naszą największą uwagę zwrócił biały t-shirt z nadrukiem, który dodawał całości młodzieżowego luzu.

Reklama

Przeczytajcie więcej o stylu Kingi Rusin

Look w stylu Kingi Rusin

Nasza wersja zestawu zaprezentowanego przez znaną dziennikarkę opiera się na eleganckiej marynarce wypatrzonej w Zarze i czarnych spodniach z H&M. Klasyczne szpilki znalazłyśmy w kolekcji River Island. Z tej popularnej sieciówki pochodzi również biała koszulka z nadrukiem. Uzupełnieniem całości jest srebrny pasek z Topshopu.

Reklama

Nie mogłyśmy zapomnieć także o makijażu, który stanowi bardzo ważny element każdej stylizacji. Tym razem wybór padł na czerwoną szminkę do ust NYX i lakier w tym samym kolorze od marki Revlon.

W galerii znajdziecie ceny wszystkich rzeczy wykorzystanych w stylizacji: