Kinga Rusin kpi z polskich piłkarzy: "Nerka LV, spodnie z dyskretnym logo, nietanie sneakersy"

Robert Lewandowski zabrał głos w sprawie kontrowersyjnych premii dla piłkarzy, o których mówił Mateusz Morawiecki. W rozmowie z Bartoszem Węglarczykiem dla "Przeglądu Sportowego" kapitan reprezentacji powiedział wprost, że zawodnicy nie domagali się tych pieniędzy, a gra w barwach biało-czerwonych jest dla nich przede wszystkim dumą. Piłkarz nie ukrywa, że zawodnicy otrzymują wynagrodzenie z PZPN i "nie wyciągnęliśmy rąk po publiczne pieniądze"... Robert Lewandowski szczerze o premiach dla piłkarzy po Mistrzostwach Świata w Katarze Robert Lewandowski udzieli wywiadu dla "Przeglądu Sportowego" i odniósł się do premii, jakie obiecał piłkarzom Mateusz Morawiecki. Opinie publiczną zszokowała kwota za awans w Mistrzostwach Świata w Katarze, która wynosiła aż 30 milionów złotych. Ostatecznie premier wycofał się z tego zamiaru, a Robert Lewandowski zabrał głos w sprawie wielomilionowych premii i nie ukrywa, że piłkarze wcale nie oczekiwali wynagrodzenia z publicznych pieniędzy: My niczego nie oczekiwaliśmy, niczego nigdy się nie domagaliśmy i też nie wyciągnęliśmy rąk po publiczne pieniądze. Nie jechaliśmy na mundial dla pieniędzy, chcę to jasno powiedzieć. My traktujemy piłkę nożną i reprezentację przede wszystkim jako dumę - mówił Robert Lewandowski dla Onetu. Robert Lewandowski mówi też wprost, że o premii poinformował ich sam Mateusz Morawiecki przed wyjazdem z hotelu na lotnisko podczas niezobowiązującej rozmowy. Tam padła z ust premiera jakaś deklaracja, ale powiem szczerze, że my, piłkarze, nie traktowaliśmy tego tak bardzo poważnie. Nigdy nie było żadnej rozmowy, skąd by ta premia miała być, z jakich środków. Dla nas to były takie trochę wirtualne pieniądze - dodał piłkarz. Zobacz także: Anna Lewandowska po przegranym meczu pokazała zdjęcie z Robertem: "Długo na to...