Kinga Rusin zazwyczaj stawia na klasykę, która zresztą najbardziej jej pasuje. W miniony weekend paparazzi przyłapali ją pod studiem Dzień Dobry TVN. Dziennikarka tego dnia postawiła na kobiecy look z sukienką i kozakami na obcasie w roli głównej, które uzupełniła... puchówką. Co wy na to? Podoba się wam takie zestawienie?

Look w stylu Kingi Rusin

Podobna sukienkę i pojemną torbę udało się nam znaleźć w najnowszej kolekcji Topshop. Ciepłą kurtkę z kapturem wypatrzyłyśmy w Zarze, a kozaki na obcasie wśród propozycji marki Prima Moda (buty pochodzą z wyprzedaży, a ich cena jest mniejsza prawie o połowę). Uzupełnieniem stylizacji jest srebrny szalik River Island i połyskujący błyszczyk do ust Artdeco.

W galerii znajdziecie wszystkie elementy wykorzystane w stylizacji: