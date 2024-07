To już koniec?! Justyna Steczkowska ogłosiła w czwartek wieczorem rozstanie z mężem Maciejem Myszkowskim - para zdecydowała o separacji, by mieć czas na przemyślenia co dalej z ich związkiem. Gwiazda wydała oświadczenie w tej sprawie >>TUTAJ JE ZNAJDZIECIE

Justyna Steczkowska i Maciej Myszkowski pobrali się w 2000 roku w Rzymie. W tym samym roku przyszedł na świat syn, Leon. Trudno nam uwierzyć w to, że tak piękny związek to już przeszłość.

Czy separacja musi oznaczać już koniec ich miłości i w konsekwencji rozwód? A może jest nadzieja na uratowanie tego co ich łączyło? Zobaczcie wideo z historią ich miłości. Byli naprawdę piękną parą!

Para jest w separacji.

Czy to już koniec?