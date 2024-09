Ostatnie relacje Agnieszki Kotońskiej na Instagramie, a także fakt, że zrobiła sobie przerwę od mediów społecznościowych, dał fanom do myślenia. Pojawiły się spekulacje ws. kryzysu w związku gwiazdy, a nawet jej rozstania z mężem, Arturem. Teraz gwiazda "Gogglebox" poszła o krok dalej i pokazała efekty spektakularnych zmian! O co chodzi?

Agnieszka Kotońska z "Gogglebox. Przed telewizorem" przeszła przemianę

Agnieszka Kotońska z "Gogglebox. Przed telewizorem" zawsze budzi spore zainteresowanie fanów, jednak w ostatnim czasie sięgnęło ono zenitu. Wszystko przez chwilową nieobecność Agnieszki w mediach społecznościowych. Fani zaczęli nawet dopytywać o rozstanie małżeństwa Kotońskich, na co Agnieszka odpowiedziała jednoznacznie:

No co zrobić... ŻYCIE - odpowiedziała Kotońska wymownie na pytanie o rozstanie z mężem.

Wygląda jednak na to, że między małżonkami wszystko jest w porządku, a gwiazda TTV pokazuje w sieci romantyczne kadry z mężem (ostatnio do sieci trafiło m.in. zdjęcie, na którym para trzyma się za ręce. Kotońska przeszła jednak spektakularną przemianę i nie przypomina samej siebie! Gwiazda zdecydowała się na metamorfozę włosów: odświeżenie koloru, a także przedłużenie tzw. metodą kanapkową. Co za zmiana!

Instagram @agnieszkakotonska

Fankom bardzo spodobała się przemiana, jaką przeszła Agnieszka Kotońska, a szczególną uwagę przykuł odświeżony, ognistorudy kolor jej włosów:

Ze wszystkich jakie Pani miała w tym najpiękniej. To zdecydowanie Pani kolor

Piękny ten kolor, o wiele ładniej niż w blond

Cudownie wyglądasz

Instagram @agnieszkakotonska

Jak Wam się podobają efekty tej przemiany? My czekamy, czym kolejnym razem zaskoczy nas gwiazda TTV!

