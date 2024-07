Hanna Turnau jakiś czas temu została przyłapana przez paparazzi na nocnym spacerze z Jackiem Kopczyńskim, serialowym partnerem z "M jak miłość", co uruchomiło lawinę spekulacji na temat ich relacji. Teraz Hanna Turnau w mediach społecznościowych wspomniała o mężu... Co napisała?

Hanna Turnau nagle wspomina o mężu

Hanna Turnau w serialu "M jak miłość" wciela się w rolę Sylwii Kosteckiej partnerki Adama Wernera czyli Jacka Kopczyńskiego. Prywatnie aktorka jest żoną brata Grzegorza Turnaua. Jakiś czas temu było głośno o Hannie Turnau za sprawą zdjęć paparazzi, na których została przyłapana na wieczornym spotkaniu z Jackiem Kopczyńskim. Teraz w relacji na Instagramie przytoczyła słowa męża.

Mąż: Idziesz w piżamie do sklepu...? Hanna Turnau przytoczyła słowa męża

Przecież to jest bardzo wyjściowa piżama odpowiedziała Hanna Turnau

W ten sposób aktorka wycisza plotki, które krążą wokół jej osoby?

Instagram @hanna_turnau

Wygląda na to, że według gwiazdy "M jak miłość" o kryzysie w jej małżeństwie nie ma mowy. Ale czy to uciszy plotki? Do niedawna para od czasu do czasu w sieci publikowała zdjęcia, ale ich ostatnia wspólna fotografia pojawiła się niemal dziewięć miesięcy temu, a to dodatkowo zainteresowało dociekliwych internautów. A kim prywatnie jest mąż aktorki? Michał Turnau jest bratem Grzegorza Turnaua i zajmuje się produkcją nagrań, a także pracuje w impresariacie Grzegorza Turnaua.

Instgaram @hanna_turnau

Sądzicie, że Hanna Turanu uciszy spekulacje na temat kryzysu w swoim związku?

