Po 17 latach małżeństwa Justyna Steczkowska ogłosiła separację z mężem, Maciejem Myszkowskim! W swoim oświadczeniu do fanów, rodziny i mediów pisze o tym, że uczucia podlegają zmianie, nawet w tak udanych związkach jak jej.

Droga Rodzino, kochani przyjaciele, znajomi, fani i media... Życie to nieustanny ruch, taniec chwil, tornado zmian! Nic nie jest dane człowiekowi na zawsze... Z każdym dniem dojrzewamy, rośniemy w sobie, podejmujemy decyzje. To często sprawia, że z czasem nasze relacje zmieniają się i nawet w najbardziej udanych związkach uczucia podlegają przemianie. Po 17 latach cudownego małżeństwa - w przyjaźni z Maćkiem - postanowiliśmy dać sobie czas na to, aby w trakcie separacji przemyśleć i zdecydować, czy rozłączyć naszą wspólną drogę na dwie osobne (miejmy nadzieję, że równie szczęśliwe ścieżki). Każde z nas pragnie realizować się inaczej - czytamy. Prosimy Was w tym okresie o uszanowanie naszej decyzji i prywatności w trosce o dobro dzieci, które obydwoje kochamy nad życie. Mamy nadzieję, że nasza sytuacja znajdzie w Was zrozumienie i otrzymamy potrzebny nam obydwojgu czas. Prosimy również o nienękanie telefonami naszych rodzin i przyjaciół. Dziękujemy za wsparcie, przyjaźń i trzymajcie za nas kciuki! Justyna Steczkowska & Maciek Myszkowski.

Historia miłości Justyny Steczkowskiej i Macieja Myszkowskiego

Justyna Steczkowska i Maciej Myszkowski pobrali się w 2000 roku w Rzymie. W tym samym roku przyszedł na świat syn, Leon. Dla pary było to ogromne szczęście, ponieważ diva miała problemy z zajściem w ciążę:

Lekarz zapisał mi jakieś leki hormonalne, bardzo silne. Przestraszyłam się, przestałam je brać. Ale akurat wtedy pojechałam z rodzicami do bioenergoterapeuty. Przy okazji sama poddałam się jego energetyzującym dłoniom. Jeździłam do niego z rodzicami kilka razy. Pół roku później okazało się, że jestem w ciąży. Kiedy się o tym dowiedziałam, byłam w prawdziwym szoku. Pojechałam do Maćka, bo nie chciałam mówić mu o tym przez telefon. Chciałam to przeżyć razem z nim, spojrzeć mu w oczy i przekonać się, czy w takim momencie będzie mnie kochał równie mocno - mówiła jakiś czas temu w Vivie!.

W 2005 roku na świat przyszedł drugi synek pary, Staś. Ich życie wyglądało jak w bajce. Choć para chroniła jednak swoją prywatność, zdecydowali się na sesję zdjęciową, w której wzięli udział również jej synowie.

Choroba męża Justyny Steczkowskiej

Życiową idyllę przerwała dramatyczna wiadomość. W 2011 roku u Macieja Myszkowskiego zdiagnozowano raka. Justyna rzuciła wówczas wszystko, aby móc skupić się na mężu i opiece. Zawiesiła nagrywanie płyty, zniknęła z mediów, grała mniej koncertów. Choroba męża przewartościowała jej życie. Na szczęście Maciejowi udało się pokonać nowotwór. Steczkowska postanowiła zrobić mu naprawdę niezwykły prezent. Para zdecydowała się na trzecie dziecko! W 2013 roku na świat przyszła córeczka, Helenka:

Kiedy Maciek zachorował, zrozumiałam, jak kruche jest życie. Mówić o tym, a otrzeć się o śmierć i zrozumieć to całą duszą, to coś zupełnie innego. Dlatego chciałam zrobić coś dla niego, coś dla nas i jest nasza Helena. Nasze spełnione marzenie i najpiękniejszy prezent, jaki mogłam podarować mężowi. ... Zawsze bardzo chciałam mieć dzieci. Dziś to największe nasze skarby, a Helenka to taka wisienka na torcie. Bardzo chciałam mieć córkę, ale coraz trudniej było mi znaleźć siłę i odwagę, żeby wziąć pełną odpowiedzialność za to słodkie maleństwo i wszystko, co jest związane z pojawieniem się nowego człowieka na Ziemi.- mówiła w Grazii.

Po 17 latach para postanowiła się rozstać. Jednak jeszcze nic nie jest do końca skreślone, jak podkreśla to sama Steczkowska w swoim oświadczeniu.

