Justyna Steczkowska od 15 lat jest w szczęśliwym związku z Maciejem Myszkowskim. Cztery lata temu jej małżeństwo przeżyło poważną próbę. U Macieja Myszkowskiego zdiagnozowano raka. Diwa porzuciła wszelkie obowiązki zawodowe, aby zająć się ukochanym. Kiedy Maciej wyzdrowiał, wokalistka postanowiła zrobić mu prezent. I to naprawdę niezwykły: trzecie dziecko!

Choć Steczkowska zarzekała się jeszcze kilka lat temu w wywiadach, że nie chce mieć trzeciego dziecka, zdecydowała inaczej. Po chorobie męża zrozumiała, że życie jest kruche. Brakowało jej odwagi i sił, aby znów zostać matką. Dramatyczne chwile po chorobie Macieja zmieniły jej nastawienie. Zrozumiała, że może pokonać każdy kryzys! Dziś w Grazii szczerze przyznała:

Zawsze bardzo chciałam mieć dzieci. Dziś to największe nasze skarby, a Helenka to taka wisienka na torcie. Bardzo chciałam mieć córkę, ale coraz trudniej było mi znaleźć siłę i odwagę, żeby wziąć pełną odpowiedzialność za to słodkie maleństwo i wszystko, co jest związane z pojawieniem się nowego człowieka na Ziemi. Ale kiedy Maciek zachorował, zrozumiałam, jak kruche jest życie… Mówić o tym, a otrzeć się o śmierć i zrozumieć to całą duszą, to coś zupełnie innego. Dlatego chciałam zrobić coś dla niego, coś dla nas i jest nasza Helena. Nasze spełnione marzenie i najpiękniejszy prezent, jaki mogłam podarować mężowi