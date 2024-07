Justyna Steczkowska to jedna z najbardziej cenionych i lubianych polskich piosenkarek. Od wielu lat jest już obecna na scenie muzycznej, sprzedała setki tysięcy płyt. Może dlatego ma odwagę głośno mówić o rzeczach, które ją bolą.



- Jeżeli czegoś żałuję, to tego, że show-biznes tak wygląda. Podróżując po świecie, za każdym razem sprawdzam, co grają w radiu i jakie teledyski promuje telewizja danego kraju. W 80 procentach to są ich rodzime piosenki! W Polsce jest odwrotnie i trudno mi pojąć dlaczego. Najwyraźniej niektórzy do dziś nie wyzwolili się z kompleksu Zachodu - powiedziała pani Justyna w "Gali".

Zgadzacie się z jej ostrą oceną, czy też uważacie, że tak naprawdę problemem jest jakość polskiej muzyki?

