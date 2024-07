Renata Kaczoruk dalej prowadzi dyskusję z fanami odnośnie jej kłótni z Leszkiem Stankiem i zachowania w 6. odcinku "Azja Express". Mimo, że odcinek był tydzień temu, to emocje są nadal ogromne! Tłumaczenia Renaty zdenerwowały Leszka Stanka, który nie wytrzymał i napisał co sądzi o zrzucaniu winy na niego za kłótnie i niedogadywanie się w programie. Za co się zdenerwował na modelkę?

Renata Kaczoruk na swoim Instagramie napisała, o co ma żal do Leszka, kiedy fani zaczęli znów ją hejtować za przedostatni odcinek:

Leszek Stanek nie pozostawił togo wpisu Renaty bez komentarza.

leszek_stanek @renul_ka serio? Powiem Ci jedno! Obrażasz to Ty mnie i moją inteligencję pisząc że "krzyczałem w sposób obraźliwy" oraz zachowując się tak jak się zachowywałaś w programie jak i w tej chwili. Nie jestem fanem hejtu wiesz o tym. Tak samo jak o tym że staram się jak mogę aby wspierać Twoją osobę... tym czasem po raz kolejny pokazujesz brak szacunku. Zamiast powiedziec "spoko sory" to brniesz nie wiadomo gdzie i po co? To TY łamałaś przepisy i to Ty swoim zachowaniem sprawiłaś że ludzie z owego samochodu o którym piszesz nie chcieli Ciebie słuchać... szkoda ze czujesz się pokrzywdzona. Bardzo Ci współczuje bo jesteś młodą kobietą która po prostu czasem sama sobie "strzela w kolano" Napisał bym więcej ale i po co? Życze Tobie wszystkiego co najlepsze! tym czasem wyluzuj;) - napisał Leszek Stanek na Instagramie Renaty Kaczoruk.