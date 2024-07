Gdyby nie czarna koperta, z "Azja Express" odpadłaby kolejna para - Leszek Stanek i Iza Miko. Jak Leszek wspomina ten moment? Był zły na Renatę Kaczoruk?

To był bardzo wykańczający moment rejsu dla mnie i postanowiłem w pewnym momencie odpuścić. Renata miała pewne zadanie, które wykonywała, to że wykonywała je w taki sposób jaki wykonywała, to pozostawiam jej sumieniu, bo - jak wiemy - łamała zasady. Może źle je przeczytała, czy zrozumiała, też ma do tego prawo, więc luz... - mówi dla Party.pl Leszek Stanek.