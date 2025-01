Kaczorowska i Smaszcz ostro namieszają w "Królowej Przetrwania"? Ich wejście do dżungli zaskakuje. Jest zwiastun!

Agnieszka Kaczorowska i Paulina Smaszcz są uczestniczkami drugiego sezonu "Królowej Przetrwania". Do programu natomiast wejdą dopiero w trzecim odcinku i wygląda na to, że mocno namieszają. Fani show mogą być pewni, że będzie się działo! W sieci właśnie pojawił się zwiastun, w którym widzimy ich wejście do programu!