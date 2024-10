Sławek z "Moja mama i Twój tata" początkowo zaskarbił sobie serca widzów, którzy uważali go za bardzo eleganckiego i opanowanego mężczyznę. Wszystko zmieniło się po tym, gdy chciał wysłać do domu Anię, czyli kobietę, z którą spędzał najwięcej czasu i wydawało się, że bardzo mu się podoba. Swoim zachowaniem wprawił w osłupienie, jednak wygląda na to, że wciąż myśli o kobiecie, ponieważ podczas randki z Alicją nazwał ją "Anią"!

Sławka z "Moja mama i Twój tata" wciąż ciągnie do Ani? Reakcja Alicji mnie rozbawiła

Program "Moja mama i Twój tata" to totalna nowość na antenie Polsatu. W roli prowadzącej widzowie mogą podziwiać Katarzynę Cichopek, która rzadko pojawia się w domu uczestników, ponieważ oni sami wiedzą, co robić, aby wzbudzić w widzach ciekawość. Nie da się ukryć, że najczęściej wspominanym wątkiem jest ten o Sławku i Ani, którzy wyglądali na szczęśliwych i widzowie byli pewni, że uda im się stworzyć coś wspaniałego po zakończeniu programu. Opinia widzów i uczestników zmieniła się, gdy mężczyzna zagłosował na Anię, która jego zdaniem powinna opuścić program! Mleko się rozlało, a kobieta jasno i wyraźnie zakończyła relację ze Sławkiem i rozpoczęła rozmowy z Piotrem.

Ania i Piotr póki co poznają się, jednak wyczuć między nimi nutkę chemii. Mimo, że mężczyzna jest młodszy to zupełnie nie przeszkadza i para nadaje na tych samych falach. W ubiegłym odcinku było widać, że Sławkowi jest ciężko z myślą, że "stracił" zainteresowanie Ani, a widzowie odczuli, że żałuje swoich czynów. Jednak w ostatniej scenie okazało się, że Sławek ma udać się na randkę z Alicją- uczestniczką, która niegdyś była bliżej Piotra i, o której Sławek swego czasu nie wypowiadał się zbyt pochlebnie.

Teraz produkcja programu "Moja mama i Twój tata" udostępniła na Instagramie zwiastun kolejnych odcinków, w których po pierwsze widać, że znajomość Ani i Piotra idzie w dobrą stronę i para jest ze sobą coraz bliżej, a po drugie uwieczniona została randka Sławka i Alicji. Para udała się do jacuzzi i mężczyznanagle zwrócił się do kobiety imieniem "Ania".

Powiedziałeś do mnie Aniu? - zapytała zaskoczona Alicja.

Alicja szybko się odgryzła i nazwała Sławka- Piotrem. Fani od razu ruszyli do komentowania i zwrócili uwagę na to, że być może Sławek ma wciąż w głowie Anię, z którą jednak chciałby zbudować jakąś relację.

Sławek dalej ma w głowie Anie zapomnij facet, po tym jak się zachowałeś. Super się patrzy na szczęśliwą Anie

No dziwne, że Ania nie może mu wyjść z głowy, ale niestety kolego- zabiłeś w Ani już to kiełkujące coś- nie do odbudowania

Myślicie, że Sławek jednak odnajdzie miłość w ramionach Alicji? Czy wciąż będzie myślał jedynie o Ani?

