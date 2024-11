W sieci pojawił się fragment finałowego odcinka "Moja mama i twój tata"! Już w najbliższą środę Polsat wyemituje ostatnią odsłonę programu prowadzonego przez Katarzynę Cichopek i wszystko wskazuje na to, że koniec sezonu zapowiada się naprawdę gorąco. Sławomir spotka się z synem, który gorzko podsumuje jego zachowanie wobec Anny. Nastolatek pozna również Alicję i głośno powie, co myśli o ich relacji. Padną szczerze i gorzkie słowa.

Na początku września tego roku na antenie Polsatu ruszył nowy program "Moja mama i twój tata". Program w ekspresowym tempie podbił serca widzów, którzy z zapartym tchem czekali na kolejne odcinki. Tuż przed wielkim finałem randkowego show powstały cztery pary: Donata i Krzysztof, Monika i Szymon, Anna i Piotr oraz Alicja i Sławomir. Wszyscy jednak wciąż pamiętają, że jeszcze niedawno wydawało się, że Anna będzie ze Sławomirem. Niestety, po wielkiej aferze w "Moja mama i twój tata" wszystko się zmieniło- Sławomir wówczas chciał wyrzucić Annę z programu, co mocno oburzyło nie tylko pozostałych uczestników, ale również jego syna.

Teraz okazuje się, że w finałowym odcinku Sławomir spotka się z synem, a ten powie mu wprost, jak ocenia jego zachowanie wobec Anny.

To jednak nie koniec, okazuje się bowiem, że Sławomir przedstawi Jakubowi swoją wybrankę, Alicję. Nastolatek da jasno do zrozumienia, że nie jest zachwycony ich relacją.

Moje drogie gołąbeczki. Muszę wam powiedzieć naprawdę super razem wyglądacie, ale niestety ode mnie błogosławieństwa nie dostaniecie. Ja jestem na nie ze względu na to, że brakuje mi tej romantyczności u was, tego co tworzy relację i daje piękno. I to nie wygląda tak, jak powinno wyglądać. Niestety, przynajmniej na ten moment.

podsumował syn Sławomira.