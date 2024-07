Wczoraj w Warszawie odbył się bankiet z okazji zakończenia zdjęć do drugiego sezonu "Przyjaciółek". Na imprezie w jednym z stołecznych klubów pojawiła się prawie cała obsada produkcji. Najwięcej uwagi fotoreporterów przykuły oczywiście Małgorzata Socha i Joanna Liszowska, które są w ciąży.

Małgorzata Socha z ciążowym brzuszkiem pojawia się od czasu do czasu na salonach. Aktorka tym razem postanowiła lekko ukryć swoje krągłości i na imprezę wybrała czarny total look. Wybrała wąskie spodnie, prosty top, marynarkę. Stylizację uzupełniła o klasyczne szpilki, kopertówkę YSL i złoty zegarek. Do tego gwiazda postawiła na delikatny makijaż i naturalne uczesanie, dzięki czemu wyglądała pięknie i promiennie.

Joanna Liszowska na bankiecie pojawiła się pierwszy raz publicznie, odkąd media doniosły, że spodziewa się drugiego dziecka. Gwiazd znana do zabawy modą na wieczór wybrała luźny top w intensywnym, fluorescencyjnym kolorze, do którego ubrała czarne legginsy i motocyklowe buty i białą torebkę na łańcuszku. Na wydarzeniu aktorka wyglądała na pogodną i szczęśliwą.