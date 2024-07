Małgorzata Rozenek i Radosław Majdan podczas swojego wesela, jak tradycje nakazuje, wystąpią na parkiecie w pierwszym tańcu. Dowiedzieliśmy się, że państwo młodzi będą tańczyć do piosenki "When you believe" w wykonaniu Whitney Houston oraz Mariah Carrey. Utwór pochodzi z 1998 roku. Jest to główny motyw muzyczny filmu animowanego "Książę Egiptu". Piosenka w 1999 roku zdobyła Academy Award za "Najlepszą Piosenkę Filmową" oraz była nominowana w tej samej kategorii do Złotego Globu. Polecamy: Pierwszy taniec na weselu: jakie piosenki i atrakcje wybrać?

Pierwszy taniec na ślubie Małgorzaty Rozenek i Radka Majdana

Ślub Małgorzaty Rozenek i Radosława Majdana wzbudza ogromne emocje! Z pewnością będzie to jedno z najgorętszych wydarzeń w polskim show-biznesie. Pojawią się na nim tłumy gwiazd oraz... ukochane buldożki francuskie panny młodej. Zaproszeni goście wciąż dokładnie nie wiedzą, gdzie odbędzie się uroczystość. Według doniesień "Faktu", ślub Rozenek i Majdana będzie miał miejsce "w sielskiej scenerii Mazowsza". Wszystko zaplanowano w najdrobniejszych szczegółach.

Zgodnie z tradycją, nie zabraknie również pierwszego tańca świeżo poślubionych małżonków. Posłuchajcie piosenki, do której będą tańczyć na swoim ślubie Małgorzata Rozenek i Radosław Majdan.

Małgorzata Rozenek i Radek Majdan zatańczą swój pierwszy taniec do piosenki "When you believe".

To wyjątkowo romantyczny utwór! Taniec na pewno wypadnie przepięknie.

A później, kto wie... może "Taniec z Gwiazdami"? ;)

